L’ancien syndic de Lausanne Daniel Brélaz est décédé

Keystone-SDA

Daniel Brélaz est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 75 ans. Le premier écologiste élu au Conseil national et syndic de Lausanne de longue date est mort des suites d'un arrêt cardiaque, annonce sa famille.

(Keystone-ATS) «Son décès fait suite à un arrêt cardiaque soudain, alors qu’il était hospitalisé en néphrologie pour un problème rénal», indique son fils Alexandre, dans un e-mail envoyé à Keystone-ATS.

Il ajoute qu’un problème cardiaque avait également été diagnostiqué, mais qu’il avait été considéré comme «secondaire» à ce stade, une intervention étant prévue d’ici mi-janvier.