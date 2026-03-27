L’animal a regagné la mer ce vendredi

Keystone-SDA

La baleine à bosse échouée depuis plusieurs jours sur la côte allemande de la Baltique s’est libérée et a regagné la mer vendredi, a indiqué un scientifique aux médias. L’animal a toutefois encore un long chemin à parcourir avant de retrouver son habitat naturel.

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(Keystone-ATS) Le mammifère marin a «repris des forces» pendant la nuit et s’est «libéré par ses propres moyens», a déclaré vendredi le biologiste marin Robert Marc Lehmann.

L’animal avait été repéré pour la première fois dans la nuit de dimanche à lundi sur un banc de sable dans la baie de Lübeck (nord).

Dans la nuit de jeudi à vendredi, il a parcouru les dix derniers mètres qui manquaient encore pour atteindre des eaux plus profondes, selon M. Lehmann.

«Sauvetage de la baleine réussi», s’est réjoui cet expert impliqué dans le sauvetage de l’animal dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Un état de santé encore préoccupant

Dans une mise à jour publiée peu de temps après, il a dit avoir repéré à nouveau la baleine qui faisait «un peu des caprices», «zigzaguant dans tous les sens» et «plongeant» régulièrement.

«C’est seulement un petit pas dans la bonne direction», a-t-il tempéré, précisant que l’on pourra parler de véritable sauvetage quand la baleine sera «chez elle, dans l’Atlantique, et c’est encore très, très loin».

D’autant plus que l’animal est «extrêmement malade» selon le biologiste.

D’après M. Lehmann, «on ne peut pas la pousser» ni «la forcer à aller dans une direction, «on peut seulement continuer à se placer devant elle ou sur le côté et former une barrière pour qu’elle ne retourne pas sur la côte».