L’animateur Jimmy Kimmel privé d’antenne, après des propos sur Kirk

L'humoriste Jimmy Kimmel, animateur d'un "late show" très populaire aux Etats-Unis, sera privé d'antenne, après des propos accusant la droite américaine d'exploiter politiquement l'assassinat de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk, a confirmé mercredi la chaîne ABC.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’émission «+Jimmy Kimmel Live+ sera suspendue pour une durée indéterminée», a déclaré à l’AFP un porte-parole d’ABC.

L’animateur de 57 ans est un des visages les plus célèbres de la télévision américaine. Outre son émission, qui offre un regard humoristique sur l’actualité cinq soirs par semaine, il a également été quatre fois maître de cérémonie pour les Oscars.

Lundi, il a évoqué le récent meurtre de Charlie Kirk, porte-parole de la jeunesse trumpiste tué d’une balle dans le cou la semaine dernière par un homme de 22 ans.

Les Etats-Unis se déchirent sur le profil du suspect, Tyler Robinson, un jeune homme élevé par des parents républicains et qu’une large partie de la droite désigne comme un tueur d'»extrême gauche», car il avait dénoncé à ses proches la «haine» véhiculée selon lui par M. Kirk et a utilisé des munitions gravées d’inscriptions à tonalité antifasciste.

«Nous avons atteint de nouveaux sommets ce week-end, avec la clique MAGA qui s’efforce désespérément de présenter ce jeune qui a assassiné Charlie Kirk comme quelqu’un d’autre qu’un des leurs et qui fait tout son possible pour en tirer un avantage politique», a estimé l’animateur dans son émission.

MAGA fait référence au célèbre slogan «Make America Great Again» (Rendre sa grandeur à l’Amérique) de Donald Trump.

Après le meurtre de M. Kirk, le président américain a immédiatement dénoncé la responsabilité de «la gauche radicale», conduisant certains à craindre une attaque plus large sur les discours d’opposition.

Donald Trump s’est réjoui mercredi de la suspension de l’émission de l’humoriste Jimmy Kimmel, l’un de ses plus célèbres critiques, en saluant une «excellente nouvelle pour l’Amérique».

«Félicitations à ABC d’avoir enfin eu le courage de faire ce qui devait être fait. Kimmel n’a AUCUN talent», a estimé le président américain sur son réseau Truth Social.

