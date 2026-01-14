L’année 2025 a bien été parmi les trois plus chaudes

Keystone-SDA

L'année 2025 a bien été parmi les trois plus chaudes jamais observées. Parmi les analyses des huit principales institutions consolidées mercredi par l'ONU à Genève, deux affirment qu'elle arrive au deuxième rang et six au troisième.

(Keystone-ATS) «L’année a démarré et s’est terminée avec un courant froid La Niña mais elle a malgré tout figuré parmi les années les plus chaudes jamais observées», a affirmé la secrétaire générale de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) Céleste Saulo.

La température moyenne a dépassé de 1,44°C celle de la période préindustrielle. Ce chiffre s’approche de la limite de 1,5°C du réchauffement climatique établi par la communauté internationale, qui avait déjà été franchie ces dernières années.

De nombreux acteurs ont publiquement estimé que ce seuil serait durablement atteint. Et les Etats-Unis, deuxième plus grand responsable des émissions de gaz à effet de serre, ont annoncé récemment se retirer de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), d’ici un an, et du Groupe d’experts international sur le climat (GIEC).

Les trois dernières années ont été les trois plus chaudes, selon l’ensemble des institutions évaluées. En moyenne, elles ont dépassé de 1,48°C les températures préindustrielles, selon l’OMM.