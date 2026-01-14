La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’année 2025 au 3e rang des plus chaudes jamais enregistrées

Keystone-SDA

L'année 2025 s'est classée au 3e rang des années les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde. Ces résultats ont été annoncés séparément mercredi l'observatoire européen Copernicus et l'institut américain Berkeley Earth.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Pour la première fois, la moyenne des températures à la surface du globe sur les trois dernières années a dépassé de plus de 1,5°C le niveau préindustriel (1850-1990), qui est la limite la plus ambitieuse de l’accord de Paris adopté il y a une décennie. Les climatologues estiment désormais inéluctable que cette limite soit durablement atteinte et dépassée, au prix de canicules et de tempêtes plus intenses.

2025 se situe quasiment au même niveau que les précédents records de 2024 et 2023.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

