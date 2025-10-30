L’apport de la durabilité en entreprise à l’honneur à Fribourg

Keystone-SDA

Un événement s'est tenu jeudi à Marly autour de la durabilité sociale et environnementale en entreprise, avec l'idée qu'elle constitue un vecteur de performance pour elles. Il a été organisé par le Bureau cantonal de la durabilité et la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg (CCIF).

2 minutes

(Keystone-ATS) «Dans un monde marqué par des défis environnementaux et sociétaux et par les évolutions réglementaires, les entreprises sont appelées à adapter leurs stratégies, voire repenser leurs modèles pour rester compétitives», a indiqué la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME).

Une telle évolution peut aussi être une source d’avantage économique et un moteur d’innovation, ont précisé les organisateurs de la journée dans un communiqué. Accompagnés d’experts, les participants ont pu identifier les leviers «concrets» pour construire une activité à la fois «performante, résiliente et responsable».

Obstacle ou moteur

L’approche concernait tant le plan environnemental que social. Des conférences ont offert en outre un «regard croisé» sur les façons d’allier performance et engagement. En clôture, une table ronde a réuni les conférenciers pour débattre de la question de savoir si la durabilité constitue un obstacle ou un moteur pour l’économie.

L’occasion d’explorer les conditions concrètes pour renforcer la compétitivité et la résilience des entreprises, précise le communiqué. Organisée chaque année dans le cadre de la Stratégie cantonale de développement durable, la journée explore successivement des domaines d’activité.

Ces derniers touchent à l’économie, à l’urbanisation, au tourisme, à la consommation ou à la finance, à travers leurs «enjeux sociaux et environnementaux». La cinquième édition de jeudi a mis en lumière le rôle moteur des entreprises dans l’évolution vers des modèles plus «résilients et compétitifs», ont conclu les organisateurs.

La journée valait également comme deuxième édition du Forum économique du développement durable.