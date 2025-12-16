La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

L’Arctique a vécu son année la plus chaude jamais enregistrée

Keystone-SDA

L'année écoulée a été la plus chaude jamais enregistrée en Arctique, selon un rapport américain de référence. Ce document dresse un tableau alarmant de cette région du monde, particulièrement soumise au réchauffement climatique.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Entre octobre 2024 et septembre 2025, les températures ont été supérieures de 1,60 °C à la moyenne enregistrée entre 1991 et 2020, selon le rapport annuel sur l’Arctique qui s’appuie sur des données remontant à 1900.

Tom Ballinger, co-auteur de l’étude, de l’Université d’Alaska estime qu’il est «alarmant» de voir un tel réchauffement sur une période aussi courte, qualifiant la tendance d'»apparemment sans précédent à l’époque récente et peut-être depuis des milliers d’années».

L’année analysée par la NOAA comprend l’automne le plus chaud, le deuxième hiver le plus chaud et le troisième été le plus chaud en Arctique depuis 1900.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision