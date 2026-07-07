L’armée américaine a lancé des «frappes puissantes» contre l’Iran
Les forces américaines ont lancé mardi une "série de frappes puissantes" contre l'Iran, "en riposte aux attaques iraniennes contre trois navires commerciaux qui transitaient par le détroit d'Ormuz", a annoncé le commandement américain pour le Moyen-Orient sur X.
(Keystone-ATS) «L’agression iranienne était injustifiée, dangereuse et constituait une violation flagrante du cessez-le-feu», a ajouté le CENTCOM, ajoutant vouloir «faire payer le prix fort» à l’Iran.
Trois navires ont été frappés en 24 heures dans le détroit d’Ormuz, a rapporté l’agence de sécurité maritime britannique UKMTO. Le Qatar et l’Arabie saoudite ont imputé deux de ces attaques à l’Iran, malgré le cessez-le-feu entre Téhéran et Washington.
L’Iran et les Etats-Unis ont signé le 17 juin un protocole d’accord pour mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février par l’offensive américano-israélienne contre Téhéran. Ce texte prévoit notamment la réouverture du détroit d’Ormuz, par où transitent, en temps normal, 20% du brut et du GNL mondial.