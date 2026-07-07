L’armée américaine a lancé des «frappes puissantes» contre l’Iran

Keystone-SDA

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Les forces américaines ont lancé mardi une "série de frappes puissantes" contre l'Iran, "en riposte aux attaques iraniennes contre trois navires commerciaux qui transitaient par le détroit d'Ormuz", a annoncé le commandement américain pour le Moyen-Orient sur X.

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(Keystone-ATS) «L’agression iranienne était injustifiée, dangereuse et constituait une violation flagrante du cessez-le-feu», a ajouté le CENTCOM, ajoutant vouloir «faire payer le prix fort» à l’Iran.

Trois navires ont été frappés en 24 heures dans le détroit d’Ormuz, a rapporté l’agence de sécurité maritime britannique UKMTO. Le Qatar et l’Arabie saoudite ont imputé deux de ces attaques à l’Iran, malgré le cessez-le-feu entre Téhéran et Washington.

L’Iran et les Etats-Unis ont signé le 17 juin un protocole d’accord pour mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février par l’offensive américano-israélienne contre Téhéran. Ce texte prévoit notamment la réouverture du détroit d’Ormuz, par où transitent, en temps normal, 20% du brut et du GNL mondial.