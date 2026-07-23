La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

L’armée américaine annonce une nouvelle série de frappes sur l’Iran

Keystone-SDA

L'armée américaine a lancé une nouvelle série de bombardements contre des cibles militaires en Iran, a-t-elle annoncé jeudi. "Il s'agit de la 13e nuit consécutive de frappes visant à faire rendre des comptes à l'Iran", a-t-elle indiqué sur le réseau social X.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les bombardements visent «à réduire les menaces que fait peser le corps des gardiens de la révolution islamique sur la marine marchande», a détaillé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) sur X.

Des médias d’Etat iraniens ont rapporté jeudi soir que la ville d’Ahvaz, dans le sud de l’Iran, avait été frappée et que des explosions avaient été entendues dans la ville portuaire de Bandar Abbas, ainsi que sur l’île de Qeshm, près du détroit d’Ormuz.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision