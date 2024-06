L’armée entre en action pour sécuriser la conférence du Bürgenstock

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) La majorité des militaires engagés pour assurer la sécurité de la conférence de paix sur l’Ukraine au Bürgenstock (NW) entrent en service ce lundi. L’armée mobilisera jusqu’à 4000 soldats entre le 5 et le 19 juin.

L’armée appuiera la police cantonale de Nidwald en assumant la protection d’installations essentielles et critiques, le transport aérien, la reconnaissance aérienne, les engagements aériens, la surveillance et d’éventuelles interventions sur les lacs, indique-t-elle lundi dans un communiqué. Elle assurera également la logistique et l’aide au commandement.

Ces mesures complètent le dispositif de sécurité mis en place par les autorités cantonales. Elles permettent de décharger la police pour qu’elle puisse se concentrer sur les tâches principales de son engagement intercantonal.

La conférence aura lieu les 15 et 16 juin. Quelque 80 Etats ont annoncé leur participation, dont la moitié d’Europe.