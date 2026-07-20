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L’armée iranienne dit avoir visé une base américaine au Koweït

Keystone-SDA

L'armée iranienne a affirmé mardi avoir visé une base américaine au Koweït avec des missiles, en réponse à de nouvelles attaques des Etats-Unis, selon l'agence de presse officielle Irna. C'est la dixième nuit de suite d'affrontements au Moyen-Orient.

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1 minute

(Keystone-ATS) Les forces armées iraniennes ont ciblé «des systèmes de missiles HIMARS» américains «sur la base Arifjan au Koweït», explique un communiqué diffusé par Irna.

Dans le détroit d’Ormuz, un navire de transport d’hydrocarbures a été touché par un «projectile non identifié» au large d’Oman, a rapporté mardi l’agence de sécurité maritime britannique UKMTO.

L’UKMTO explique avoir reçu «plusieurs informations» concernant cette attaque survenue à huit milles nautiques (environ 15 kilomètres) au nord-est de Limah, dans le sultanat d’Oman, sans donner plus de précisions.

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