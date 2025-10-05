La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

L’armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré du Yémen

Keystone-SDA

L'armée israélienne a indiqué dimanche avoir intercepté un missile tiré du Yémen. Les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, lancent régulièrement des missiles ou de drones en direction d'Israël, qu'ils qualifient de riposte à l'offensive israélienne à Gaza.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La grande majorité de leurs tirs sont interceptés.

«Un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes israéliennes», a déclaré l’armée israélienne sur Telegram, en référence à l’armée de l’air.

En réponse aux tirs des Houthis, Israël a bombardé en réponse le mois dernier des sites des rebelles yéménites à Sanaa et dans la province de Jawf (nord), faisant 35 morts et 131 blessés selon les rebelles, qui contrôlent de larges pans du pays.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
10 J'aime
46 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision