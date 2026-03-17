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L’armée israélienne dit frapper Téhéran et Beyrouth

Keystone-SDA

L'armée israélienne a annoncé mardi à l'aube être en train de bombarder Téhéran et des positions de la milice armée libanaise chiite Hezbollah à Beyrouth, au 18e jour de guerre. Peu avant, l'Iran avait tiré une nouvelle salve de missiles sur l'Etat hébreu.

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(Keystone-ATS) Israël a «lancé une vague de frappes à grande échelle contre les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran», a écrit l’armée israélienne sur le réseau social Telegram, ajoutant avoir également «lancé une nouvelle vague de frappes contre les infrastructures terroristes du Hezbollah à Beyrouth».

Des missiles tirés depuis l’Iran vers Israël avaient été détectés peu avant par l’armée israélienne. «Les systèmes de défense sont en action pour intercepter cette menace», a-t-elle écrit sur Telegram. Elle a demandé aux habitants des régions visées de se mettre à l’abri.

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