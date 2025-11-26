L’armée israélienne lance une nouvelle opération en Cisjordanie

Keystone-SDA

L'armée israélienne a annoncé mercredi le lancement d'une nouvelle opération contre des groupes armés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée. Des journalistes de l'AFP ont vu des soldats déployés dans la ville et le gouvernorat de Toubas.

(Keystone-ATS) Le Croissant-Rouge palestinien n’a fait état d’aucune victime des tirs, mais, selon lui, au moins dix personnes ont été blessées après avoir été battues par des soldats dans la zone. Interrogée par l’AFP sur ces allégations, l’armée israélienne n’a pas répondu.

L’opération a été lancée dans la nuit de mardi à mercredi. Disant agir sur la base de renseignements, l’armée israélienne affirme qu’elle est destinée à empêcher «des tentatives d’établir des bastions terroristes» dans la région. Le déploiement des soldats a été précédé de frappes aériennes, selon un communiqué militaire.

L’armée a également déclaré avoir abattu un «terroriste [qui] a lancé un explosif vers des troupes [israéliennes] opérant dans la région de Qabatiya», dans le gouvernorat de Jénine qui jouxte celui de Toubas.

Joint par téléphone dans la matinée, le gouverneur palestinien de Toubas, Ahmad Assaad, a fait état de raids israéliens dans la ville même de Toubas, mais aussi dans les localités de Tammoun, Tayassir et dans le camp de réfugiés palestiniens de Faraa.

«Fonds confisqués»

A Faraa, a dit le gouverneur, les Israéliens ont utilisé un «aéronef de combat» et ont ouvert le feu «avec des mitrailleuses lourdes sur […] des immeubles résidentiels».

Des journalistes de l’AFP ont vu des soldats israéliens déployés dans la ville de Toubas, patrouillant dans les rues, où la plupart des magasins étaient fermés. A Tammoun, un peu plus au sud, les militaires ont établi des barrages aux entrées de la ville.

Selon l’armée, les forces israéliennes ont fouillé «des dizaines de structures et ont interrogé des suspects».

«Une salle de contrôle d’observation a été localisée et des fonds terroristes ont été confisqués», indique un communiqué militaire qui ne fait toutefois état d’aucune arrestation.

Le gouvernorat de Toubas est une région majoritairement agricole dans le nord-est de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), «plus de deux douzaines de familles ont été contraintes d’évacuer leur maison», occupées par des troupes israéliennes.

Un millier de Palestiniens tués

Le mouvement islamiste palestinien Hamas et le Djihad islamique palestinien ont condamné cette nouvelle opération militaire estimant qu’elle entrait dans le cadre d’un projet d’annexion de la Cisjordanie, projet ouvertement revendiqué par certains ministres israéliens d’extrême droite.

En février, l’armée israélienne avait mené une opération sur le camp de réfugiés de Faraa, au sud de Toubas, et les autorités locales avaient alors dénoncé le déplacement de centaines d’habitants.

En septembre, l’armée avait également mené des opérations dans cette région, à l’issue desquelles elle avait déclaré avoir tué des hommes armés préparant, selon elle, une attaque.

Les violences ont explosé en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée par l’attaque sanglante du Hamas le 7 octobre 2023 dans le sud d’Israël. Plus d’un millier de Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants mais aussi beaucoup de civils y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l’AFP à partir de données de l’autorité palestinienne.

Attaques de colons

Dans le même temps, selon des données officielles israéliennes, au moins 44 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors de raids militaires israéliens.

Les violences n’ont pas cessé en Cisjordanie depuis l’entrée en vigueur de la trêve à Gaza le 10 octobre. OCHA a recensé en octobre un pic des «attaques de colons ayant causé des victimes, des dommages matériels ou les deux» en près de deux décennies de collecte de données dans ce territoire palestinien.

Le 10 novembre, un Israélien a été tué et trois autres ont été blessés lors d’une attaque au couteau menée par deux Palestiniens rapidement abattus par des soldats près de Bethléem, dans le sud de la Cisjordanie.