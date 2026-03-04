La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’armée israélienne mène des frappes «à grande échelle» à Téhéran

Keystone-SDA

Une explosion a frappé mercredi matin le nord-est de Téhéran, a constaté l'AFP au cinquième jour de frappes israélo-américaines contre l'Iran. L'armée israélienne a indiqué au même moment mener des frappes "à grande échelle" sur la capitale iranienne.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «L’armée de l’air israélienne a commencé des frappes à grande échelle visant des cibles du régime terroriste iranien à Téhéran», rapporte mercredi matin un communiqué.

La télévision d’État iranienne a confirmé une puissante explosion sans donner plus d’informations à ce stade. Un journaliste de l’AFP à Téhéran a constaté un nuage de fumée se dégager dans le nord-est de la ville et a entendu des vrombissements d’avions militaires dans le ciel vers 11h15 (08h45 heure belge).

