L’armée mise sur la capacité de défense

Keystone-SDA

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L'armée doit être capable de défendre la Suisse contre les menaces hybrides et les attaques à distance. A cet effet, elle se dotera d'un bataillon de drones. Le Conseil fédéral a présenté vendredi des lignes directrices orientées sur la capacité de défense.

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(Keystone-ATS) Aux yeux du gouvernement, la capacité de dissuasion crédible est capitale pour la sécurité du pays, qui passe par une hausse des dépenses. A cet effet, il a déjà proposé d’augmenter de 0,8 point la TVA.

D’ici 2039, environ 80% des investissements seront donc consacrés à la protection contre les menaces les plus probables. Le Conseil fédéral veut renforcer la défense aérienne, protéger les militaires, engager et écarter les drones et protéger les réseaux, les données et les systèmes critiques. Cela passe notamment par la mise en place en 2028 d’un bataillon de drones.

Les 20% restants seront dédiés à maintenir et développer les capacités permettant d’écarter une attaque de grande envergure.