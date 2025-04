L’armée s’empare de « vastes secteurs » de Gaza

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a affirmé mercredi que l'armée s'emparait de "vastes secteurs" de la bande de Gaza en les intégrant à des zones tampons vidées de leurs habitants, dans le but de contraindre le Hamas à libérer ses otages.

(Keystone-ATS) « De vastes secteurs sont saisis et intégrés aux zones de sécurité israéliennes, réduisant Gaza et l’isolant davantage », a affirmé M. Katz lors d’une visite sur l’axe de Morag, récemment créé par Israël pour séparer les villes de Khan Younès et de Rafah, dans le sud du territoire.

Israel Katz a également affirmé que la population de Gaza « évacuait déjà les zones de combat » et a lancé un appel aux Gazaouis pour qu’ils renversent le Hamas et rendent les otages.

« C’est le seul moyen de mettre fin à la guerre », a-t-il déclaré, menaçant de « combats encore plus intenses dans toute la bande de Gaza tant que les otages ne seront pas libérés et que le Hamas ne sera pas vaincu ».

Le ministre a également affirmé qu’Israël travaillait à la mise en oeuvre du plan du président américain Donald Trump portant sur « l’émigration volontaire » des habitants de Gaza.

Reprise des bombardements le 18 mars

Israël a repris ses bombardements sur la bande de Gaza le 18 mars, mettant fin à une trêve de deux mois avec le Hamas. Les efforts en vue de restaurer le cessez-le-feu sont jusqu’à présent restés vains.

La Défense civile de Gaza a rapporté mercredi qu’un bombardement israélien d’un immeuble habité de la ville de Gaza avait tué au moins 23 personnes, dont des femmes et des enfants.

Interrogée par l’AFP, l’armée israélienne a dit avoir « frappé un terroriste de haut rang du Hamas qui était responsable de la planification et de l’exécution d’attaques terroristes » depuis ce secteur.

Elle n'a pas précisé son identité et a accusé de nouveau le mouvement palestinien d'utiliser les civils comme des « boucliers humains », ce que le Hamas nie.

Rencontre avec le chef de la CIA

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a rencontré mercredi à Jérusalem le chef de la CIA John Ratcliffe, a annoncé son bureau dans un communiqué.

« Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rencontré mercredi soir le chef de la CIA John Ratcliffe en présence du chef du Mossad », David Barnea, affirme le texte, quelques jours avant des discussions prévues entre les Etats-Unis et l’Iran sur le programme nucléaire iranien et au moment où se poursuivent les efforts pour rétablir le cessez-le-feu dans la bande de Gaza.