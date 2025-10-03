La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’armée suisse renforce sa défense contre les drones

Keystone-SDA

La Suisse se dote d'un nouveau système de défense pour détecter des minidrones et protéger les infrastructures militaires. Le système, semi-mobile, pourra aussi servir lors de missions des autorités civiles ou de promotion de la paix, dit le gouvernement.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Un essai de ce nouveau système a été mené sur le terrain en 2025 et s’est révélé positif. L’armée a donc chargé l’Office fédéral de l’armement armasuisse de l’acquérir, écrit vendredi le Groupement Défense dans un communiqué.

L’armée doit encore choisir quel modèle elle souhaite acquérir. Des contrats-cadres ont aussi été conclus pour l’achat de minidrones, des accessoires et des prestations de service. Un budget de 108 millions de francs est prévu à cet effet.

Ces dernières semaines, des drones ont violé l’espace aérien européen à plusieurs reprises. L’armée suisse a indiqué jeudi avoir observé à plusieurs reprises cette année des mini-drones au-dessus de terrains militaires ou de troupes.

