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L’arrestation d’une femme trans à la piscine crée la polémique (BE)

Keystone-SDA

Une intervention policière visant une femme trans à la piscine du Marzili, à Berne, a suscité des réactions. L'intéressée a été arrêtée dimanche après-midi après une altercation dans le bassin réservé aux femmes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «L’intervention de la police a été disproportionnée», soulignent lundi des proches de la personne concernée dans un communiqué. Six policiers ont plaqué au sol la femme trans en faisant usage d’une force excessive, avant de la menotter, expliquent-ils.

Deux utilisatrices de l’espace réservé aux femmes se sont senties harcelées par la simple présence d’une femme transgenre. Elles ont alors demandé à la sécurité privée d’intervenir, laquelle a ensuite appelé la police. Le communiqué exige une enquête indépendante et transparente sur l’ensemble des faits.

Soutien et manifestation

De son côté, la police a indiqué lundi matin que la personne en question avait refusé de quitter la zone réservée aux femmes malgré les demandes du personnel. Plusieurs personnes s’étaient plaintes.

Lors du contrôle d’identité qui a suivi, plusieurs personnes ont manifesté leur solidarité avec la femme trans. Elles ont entravé l’intervention, alors que l’intéressée a fait preuve de résistance face aux forces de l’ordre, selon le communiqué de la police. Une policière a été agressée physiquement et légèrement blessée.

Une manifestation non autorisée s’est ensuite déroulée dans le calme au centre-ville. Aucun dommage n’a été constaté. La police a ouvert une enquête.

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