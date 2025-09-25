L’artiste lausannois Gilles Furtwängler habillera le tramway
Les futures rames du tram lausannois seront habillées par l'oeuvre de Gilles Furtwängler. L'artiste a été désigné à l'unanimité dans le cadre d'un concours sur invitation, lancé en février dernier et réunissant six artistes vaudois.
(Keystone-ATS) L’oeuvre pérenne enveloppera la rame d’un poème ondulant sur fond de couleurs acidulées. Dans un communiqué publié jeudi, le jury dit avoir été séduit par la proposition de l’artiste lausannois, lequel «manie habilement des mots du quotidien, parfois glanés dans les transports publics et agencés de façon à créer une chorégraphie textuelle inédite».
Le public découvrira l’oeuvre imaginée par Gilles Furtwängler lors de la mise en service commerciale du tram, attendue l’an prochain. D’ici là, son développement est à suivre à travers une série vidéo dont les deux premiers épisodes sont disponibles sur le site internet du tramway.