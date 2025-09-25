La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

L’artiste lausannois Gilles Furtwängler habillera le tramway

Keystone-SDA

Les futures rames du tram lausannois seront habillées par l'oeuvre de Gilles Furtwängler. L'artiste a été désigné à l'unanimité dans le cadre d'un concours sur invitation, lancé en février dernier et réunissant six artistes vaudois.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’oeuvre pérenne enveloppera la rame d’un poème ondulant sur fond de couleurs acidulées. Dans un communiqué publié jeudi, le jury dit avoir été séduit par la proposition de l’artiste lausannois, lequel «manie habilement des mots du quotidien, parfois glanés dans les transports publics et agencés de façon à créer une chorégraphie textuelle inédite».

Le public découvrira l’oeuvre imaginée par Gilles Furtwängler lors de la mise en service commerciale du tram, attendue l’an prochain. D’ici là, son développement est à suivre à travers une série vidéo dont les deux premiers épisodes sont disponibles sur le site internet du tramway.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision