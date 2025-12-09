La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’Assemblée adopte de peu le budget de la Sécurité sociale

Keystone-SDA

Les députés français ont adopté mardi de justesse le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026. Une victoire majeure pour le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui gagne son pari dans une Assemblée sans majorité et sans avoir utilisé le 49.3.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La chambre basse a adopté le texte, qui contient la suspension de l’emblématique réforme des retraites, par 247 voix contre 234. Après un dernier passage au Sénat, il devra revenir une dernière fois à l’Assemblée pour être adopté définitivement.

