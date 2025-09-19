L’association Léman sans Frontière (LSF) fête ses 30 ans
Seule association touristique transfrontalière d'Europe, Léman sans Frontière (LSF) fête ses 30 ans cette année. Le réseau - 31 sites partenaires répartis entre la Suisse et la France - a pour mission de valoriser le patrimoine culturel, naturel et de loisirs du bassin lémanique.
(Keystone-ATS) Pour marquer cet anniversaire, une partie officielle s’est déroulée vendredi à midi au Musée Olympique de Lausanne. Plusieurs allocutions ont été prononcées, dont celle du président de LSF, Philippe Benoit, ainsi que d’autorités politiques suisses et françaises.
En 1995, «époque où la coopération transfrontalière restait encore embryonnaire», les dirigeants des offices du tourisme du Bouveret et du Moléson commencent à rassembler plusieurs sites touristiques de la région. Née d’une «idée novatrice», l’association visait à «encourager la circulation des visiteurs entre lac et montagne», rappelle l’association dans un communiqué.
Aujourd’hui, son territoire balise 10’000 km2. Entre musées, sites naturels, trains panoramiques ou encore monuments historiques, l’association regroupe 21 sites touristiques suisses répartis sur quatre cantons, huit partenaires français basés dans trois départements et deux sites binationaux.
Enrichir le guide annuel
Le réseau LSF, qui se targue d’avoir lancé la première billetterie en ligne pour des excursions combinées, invite ainsi à (re)découvrir la région en proposant parcours thématiques et activités. L’accent est aussi mis sur la mobilité durable.
En célèbrant ses 30 ans, LSF entend renforcer ses collaborations transfrontalières avec de nouveaux projets, notamment en «facilitant l’usage des transports publics grâce à une billetterie commune», écrit encore l’association. Elle souhaite aussi enrichir son guide, imprimé annuellement à 270’000 exemplaires et distribué dans 600 sites différents.