L’ATE lance une pétition contre l’interdiction du 30 km/h

Keystone-SDA

L'Association transports et environnement (ATE) a déposé vendredi à la Chancellerie fédérale une pétition pour contester la restriction du 30km/h en localité. Le texte nommé "Tempo 30" a été signé par plus de 22'000 personnes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Leur message est clair et fort: non aux mesures «qui fragilisent la sécurité, la santé, la démocratie et l’autonomie locale». Le 30 km/h n’est pas une lubie, a déclaré Stéphanie Penher, la directrice de l’ATE, selon la version écrite de son discours.

Pour elle, cette limitation de vitesse permet de sauver des vies, réduire les nuisances sonores ou encore améliorer la qualité de vie. Selon l’ATE, cet outil est pourtant menacé par un projet du Conseil fédéral qui veut imposer un «carcan centralisateur, déconnecté du terrain et des besoins réels» de la population.

En 2024, le Parlement a transmis au Conseil fédéral une motion le chargeant de freiner l’extension du 30 km/h dans les villes. Selon la presse alémanique, le ministre des Transports Albert Rösti souhaiterait passer par voix d’ordonnance pour concrétiser ce choix. Un procédé qui rendrait impossible d’attaquer la mesure par référendum. Un choix que l’ATE considère comme une atteinte inacceptable à l’autonomie des communes et des cantons.

Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion

Discussion
Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Discussion
Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion
