L’auberge du Mollendruz (VD) pourra être rénovée

Keystone-SDA

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L'auberge du Mollendruz, située sur le col du même nom, pourra être rénovée. Le Tribunal a rejeté les recours d'associations de défense des droits des handicapés qui s'opposaient à la rénovation, faute d'un ascenseur.

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(Keystone-ATS) Les propriétaires de l’auberge, fermée depuis 2014, comptaient l’agrandir et la rénover. Il était notamment prévu d’aménager une salle de réunion sous les combles et d’aménager des chambres d’hôtel aux étages.

Deux associations avaient fait recours contre le permis délivré en 2022 par la commune de Mont-la-Ville (VD), où est située l’auberge.

Selon l’Association vaudoise pour la construction adaptée aux personnes handicapées (AVACAH) et la Fondation en faveur d’un environnement architectural adapté aux handicapés, le projet ne tenait pas suffisamment compte de l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Etait notamment pointée du doigt l’absence d’un ascenseur, soit intérieur soit extérieur, qui aurait permis d’accéder aux étages et aux combles.

Un monte-escaliers plutôt qu’un ascenseur

Le Tribunal cantonal avait annulé en 2024 la décision d’octroyer le permis de construire: si la construction d’un ascenseur extérieur ou intérieur ne pouvait être exigée, car trop coûteuse, la Municipalité devait toutefois examiner la possibilité d’alternatives.

Un nouveau permis de construire a été déposé, prévoyant l’installation d’un monte-escaliers pour les fauteuils roulants. Ce projet a reçu le feu vert de la Municipalité, ce qui a été confirmé par le Tribunal cantonal.

Le Tribunal fédéral a rejeté dans une décision publiée mercredi les recours des associations s’opposant à la décision cantonale.

(arrêt 1C_450/2025 du 8 juin 2026)