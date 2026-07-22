La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

L’auberge du Mollendruz (VD) pourra être rénovée

Keystone-SDA

L'auberge du Mollendruz, située sur le col du même nom, pourra être rénovée. Le Tribunal a rejeté les recours d'associations de défense des droits des handicapés qui s'opposaient à la rénovation, faute d'un ascenseur.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Les propriétaires de l’auberge, fermée depuis 2014, comptaient l’agrandir et la rénover. Il était notamment prévu d’aménager une salle de réunion sous les combles et d’aménager des chambres d’hôtel aux étages.

Deux associations avaient fait recours contre le permis délivré en 2022 par la commune de Mont-la-Ville (VD), où est située l’auberge.

Selon l’Association vaudoise pour la construction adaptée aux personnes handicapées (AVACAH) et la Fondation en faveur d’un environnement architectural adapté aux handicapés, le projet ne tenait pas suffisamment compte de l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Etait notamment pointée du doigt l’absence d’un ascenseur, soit intérieur soit extérieur, qui aurait permis d’accéder aux étages et aux combles.

Un monte-escaliers plutôt qu’un ascenseur

Le Tribunal cantonal avait annulé en 2024 la décision d’octroyer le permis de construire: si la construction d’un ascenseur extérieur ou intérieur ne pouvait être exigée, car trop coûteuse, la Municipalité devait toutefois examiner la possibilité d’alternatives.

Un nouveau permis de construire a été déposé, prévoyant l’installation d’un monte-escaliers pour les fauteuils roulants. Ce projet a reçu le feu vert de la Municipalité, ce qui a été confirmé par le Tribunal cantonal.

Le Tribunal fédéral a rejeté dans une décision publiée mercredi les recours des associations s’opposant à la décision cantonale.

(arrêt 1C_450/2025 du 8 juin 2026)

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision