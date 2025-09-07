La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’Australie multiplie les zones refuges pour sauver les koalas

Keystone-SDA

La Nouvelle-Galles du Sud, l'Etat le plus peuplé d'Australie, a annoncé dimanche interdire l'exploitation forestière sur de vastes zones de la côte pour créer des refuges pour les koalas. Cette espèce emblématique du pays est menacée d'extinction.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) La mesure, effective dès lundi, concerne 176’000 hectares au total, soit 15 fois la superficie de Paris intra-muros. Elle affecte directement six scieries, qui emploient environ 300 personnes.

Ces zones seront comprises dans une nouvelle réserve naturelle, le Great Koala National Park, dont la création avait déjà été révélée il y a deux ans, mais de manière bien moins ambitieuse avec une surface protégée 20 fois inférieure.

«Les koalas sont en danger d’extinction à l’état sauvage en Nouvelle-Galles du Sud. C’est impensable», a justifié le premier ministre de l’Etat, Chris Minns, dans un communiqué. «Le Great Koala National Park vise à inverser la tendance», a-t-il ajouté, assurant que les professionnels affectés seraient soutenus par les autorités.

Refuge pour 12’000 koalas

Symboles dans le monde entier de l’écosystème unique de l’Australie, les koalas, qu’on ne trouve que dans ce pays, voient leur population décimée par les feux de brousse dévastateurs de ces dernières années ainsi que par la déforestation et les maladies.

En 2022, le gouvernement a officiellement classé ces marsupiaux comme étant «en danger» – le plus haut niveau de protection – sur une grande partie de la côte orientale de l’Australie. En Nouvelle-Galles du Sud, où se trouve la ville de Sydney, autorités et scientifiques craignent que l’espèce ne s’éteigne en 2050, si rien n’est fait pour enrayer leur déclin.

Avec l’annonce de dimanche, le nouveau parc national pourra servir de refuge à plus de 12’000 koalas et 36’000 grands phalangers volants (des marsupiaux qui vivent la nuit et planent d’arbre en arbre), ainsi qu’à des représentants de plus de 100 espèces menacées, selon les autorités.

Le programme national de suivi des koalas estime leur nombre actuel entre 95’000 et 238’000 en Nouvelle-Galles du Sud, dans le Territoire de la capitale australienne et dans le Queensland.

