L’auteur de l’attaque au couteau de Mannheim condamné à perpétuité

L'auteur afghan de l'attaque au couteau de Mannheim, qui visait un rassemblement anti-islam et avait abouti à la mort d'un policier fin mai 2024, a été condamné mardi à la prison à perpétuité.

(Keystone-ATS) Le tribunal de Stuttgart a assorti la peine maximale d’une reconnaissance de la gravité particulière de la culpabilité, ce qui exclut quasiment une libération anticipée de Sulaiman A., âgé de 26 ans et considéré comme un partisan du groupe djihadiste État islamique.