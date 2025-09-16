La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

L’auteur de l’attaque au couteau de Mannheim condamné à perpétuité

Keystone-SDA

L'auteur afghan de l'attaque au couteau de Mannheim, qui visait un rassemblement anti-islam et avait abouti à la mort d'un policier fin mai 2024, a été condamné mardi à la prison à perpétuité.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le tribunal de Stuttgart a assorti la peine maximale d’une reconnaissance de la gravité particulière de la culpabilité, ce qui exclut quasiment une libération anticipée de Sulaiman A., âgé de 26 ans et considéré comme un partisan du groupe djihadiste État islamique.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
22 J'aime
25 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
36 J'aime
27 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision