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L’auteur du féminicide de Faido (TI) était l’ex-mari de la victime

Keystone-SDA

Le suspect du meurtre de Faido (TI) est l'ex-mari de la victime, a annoncé lundi la police cantonale tessinoise lors d'une conférence de presse. Avant les faits, l'homme avait rendu visite à la femme dans une clinique de rééducation.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Grâce à la vidéosurveillance de la clinique, il a été possible de constater que l’homme avait rendu visite à son ex-femme pendant environ une heure jeudi dernier, a expliqué Alberto Marietta, capitaine de la police judiciaire.

Le couple était divorcé depuis environ 20 ans. Jeudi soir, la femme avait été retrouvée sur le site de la clinique, blessée par balle à la tête. Elle a succombé à ses blessures plus tard à l’hôpital.

La police soupçonne que l’explosion survenue le lendemain des faits dans la commune de Leontica, dans la vallée de Blenio, était un piège. Trois policiers ont été blessés lors de l’explosion, et l’auteur présumé a trouvé la mort.

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