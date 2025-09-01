La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’avion de von der Leyen victime d’un brouillage GPS en Bulgarie

Keystone-SDA

L'avion à bord duquel voyageait la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a été victime d'un "brouillage GPS" à son arrivée en Bulgarie dimanche a annoncé son équipe. Selon elle, la Russie est soupçonnée d'être derrière cet acte.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Nous pouvons en effet confirmer qu’il y a eu brouillage GPS», a déclaré une porte-parole de la cheffe de l’exécutif européen, Arianna Podesta. «Nous sommes bien sûr conscients, et habitués d’une certaine manière, aux menaces et intimidations qui font partie intégrante du comportement hostile de la Russie», a-t-elle ajouté.

