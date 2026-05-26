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L’AVS verse pour la première fois plus de 2,6 millions de rentes

Keystone-SDA

Le nombre de bénéficiaires de rentes AVS a de nouveau augmenté l'année dernière. Au total, 2,64 millions de rentes de vieillesse ont été versées, soit 1,6 % de plus que l'année précédente, a annoncé mardi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

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(Keystone-ATS) Déjà en 2024, le nombre de bénéficiaires de rentes de vieillesse avait augmenté d’environ 1,8 %, soit un peu plus de 44’000 personnes. Cette année, la hausse a été moins importante, avec 40’400 personnes en plus.

Au total, l’AVS versait environ 2,91 millions de rentes à la fin de 2025, dont des rentes de veuve, de veuf et d’orphelin. Environ un tiers des paiements était versé à des personnes domiciliées à l’étranger.

Sur le plan financier, l’AVS a de nouveau clôturé l’année dernière sur un résultat positif. Les recettes ont dépassé les dépenses de 1,8 milliard de francs. En tenant compte des revenus du capital, le résultat s’est élevé à 4,4 milliards de francs. En 2024, l’AVS avait dégagé un résultat d’exploitation positif de 5,6 milliards.

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