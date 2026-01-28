L’eau du robinet n’est plus potable à Satigny (GE)

Keystone-SDA

A la suite d'un problème du réseau d'eau potable, l'eau du robinet n'est plus consommable en l'état à Satigny (GE). Une notification d'AlertSwiss mercredi à 13h58 enjoint les habitants de la commune à bouillir l'eau pour tous les usages domestiques jusqu'à nouvel avis.

(Keystone-ATS) L’eau du robinet ne doit pas être bue, comme l’a révélé Léman Bleu avant la diffusion de l’alerte. Il est recommandé aux personnes concernées d’utiliser de l’eau en bouteille, également pour la préparation de nourriture pour les nourrissons. Les personnes qui ont récemment utilisé l’eau du robinet et qui présentent des symptômes dans les 48 heures doivent consulter un médecin.

L’alerte préconise aussi de bouillir l’eau en vue de son utilisation pour la cuisine, le lavage des aliments, des dents et de la vaisselle à la main, la préparation de café et de thé avec des appareils ménagers ou encore avant de la donner à boire à des animaux. Un programme à très haute température – au moins 70 degrés – doit être choisi pour le lave-vaisselle.

En septembre 2024, plusieurs communes de la rive gauche avaient été privées d’eau potable à la suite de la rupture d’une conduite des Services industriels de Genève à la hauteur de la plage des Eaux-Vives.