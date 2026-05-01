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L’entreprise genevoise Wisekey a augmenté ses pertes en 2025

Keystone-SDA

Le spécialiste genevois de la cybersécurité Wisekey a augmenté ses pertes en 2025. Pour 2026, l'entreprise est confiante: elle prévoit une croissance du chiffre d'affaire de 50-100%.

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(Keystone-ATS) La perte nette a atteint 38,2 millions de dollars en 2025, environ un cinquième de plus qu’en 2024, a indiqué jeudi soir la société sur la base de ses chiffres définitifs. Le résultat a notamment été impacté par l’augmentation des dépenses pour la recherche et le développement, le développement de la distribution et du marketing et la consolidation des activités acquises.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 62% à 19,3 millions de dollars. C’est à peu près équivalent à la progression de 58% qui avait été annoncée début mars sur la base de données encore provisoires. Rien qu’au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires a doublé à 8 millions de dollars.

La croissance est due en particulier à la filiale SEALSQ dont les recettes ont bondi de 66%. Celle-ci représente la plus grosse part du chiffre d’affaires du groupe et profite de l’augmentation de la demande pour des solutions de semi-conducteurs et sécurité, notamment pour les technologies post-quantum.

Au premier trimestre 2026, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 4,2 millions de dollars. Fin avril, Wisekey disposait de liquidités et placements à court terme de plus de 535 millions de dollars. Cela lui fournit de la marge pour des investissements et une croissance supplémentaire. L’entreprise affirme disposer d’un pipeline «bien rempli».

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