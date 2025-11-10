L’entreprise horlogère neuchâteloise Kerbedanz change de patron

Keystone-SDA

L'horloger neuchâtelois Kerbedanz change de patron. A compter du 17 novembre, Vahé Vartzbed reprendra les rênes de l'exécutif, en remplacement de Guillain Maspetiol.

(Keystone-ATS) Passé par les maisons Roger Dubuis, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, ou encore HYT, le prochain patron aura notamment pour mission de développer le réseau de distributeurs, ainsi que d’asseoir le savoir-faire de la jeune marque dans les garde-temps personnalisés, a indiqué lundi l’entreprise. Kerbedanz a été fondée à l’automne 2011 par Aram Petrosyan et Kalust Zorik.