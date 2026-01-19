L’escalade autour du Groenland donne des ailes aux métaux précieux

Les cours des métaux précieux s'envolent, dans le sillage d'une escalade des tensions autour de l'autonomie du Groenland. Donald Trump a annoncé des droits de douane additionnels et progressifs pour huit pays européens opposés à une annexion de l'île danoise.

(Keystone-ATS) L’heure est encore à la consultation de ce côté de l’Atlantique. Le président français Emmanuel Macron s’est toutefois déjà exprimé en faveur de l’activation de l’instrument anti-coercition de l’Union européenne, considéré comme le plus agressif des moyens de ripostes des 27 en cas de litige commercial.

A 07h10, le prix de l’once d’or oscillait autour de 4670 dollars, après avoir inscrit dans la nuit une nouvelle marque de référence à 4690 dollars. L’once d’argent s’appréciait de près de 4% à plus de 93 dollars, après avoir elle aussi marqué un nouveau record à 94 dollars.

«Le dernier coup d’éclat (de Donald Trump) accroît l’inquiétude autour d’une potentielle déliquescence de l’alliance transatlantique et d’une oblitération des accords commerciaux négociés l’an dernier avec plusieurs pays européens (…), dopant la demande pour les valeurs refuges comme l’or et l’argent,» analyse IG Bank lundi matin.

Le métal jaune poursuit sur une pente ascendante en 2026, au sortir d’un exercice 2025 de vive croissance, alimenté par l’instabilité politique au Venezuela, les inquiétudes autour de l’indépendance de la Réserve fédérale et la perspective de nouvelles baisses des taux d’intérêt aux Etats-Unis, poursuivent les experts de la plateforme Trading Economics.