L’escargot s’invite en mini star du Centre Pro Natura vers Yverdon

(Keystone-ATS) L’escargot en mini héros: le Centre Pro Natura de Champ-Pittet, près d’Yverdon-les-Bains (VD), ouvre sa saison 2024 ce week-end avec le gastéropode en invité star. L’exposition interactive “Escargots!” est à découvrir dès samedi et jusqu’à fin octobre.

Le centre propose au public d’entrer dans l’univers de ces mini héros, “si familiers et pourtant méconnus”, indiquent mercredi ses responsables. Petits et grands pourront découvrir leur mode de vie, leur anatomie et même expérimenter le monde sensoriel de ces créatures. Avec une coquille sur le dos, le visiteur pourra lui-même comprendre les défis du déplacement de ces gastéropodes.

L’exposition met aussi en lumière la diversité des escargots, tout en soulignant les moyens nécessaires à les protéger. L’aventure continue au laboratoire écologique, dans lequel un dispositif ingénieux permet d’identifier les espèces à partir de la forme de leur coquille. A l’extérieur du centre, les naturalistes d’un jour pourront parcourir la réserve naturelle et les jardins afin d’aider un escargot à retrouver ses semblables.

Photographies et aquarelles

L’exposition “Héritage” ouvre, elle, la saison artistique au Centre Pro Natura. Elle propose la découverte de deux naturalistes passionnés qui se rencontrent sur un alpage du Jura vaudois. Elle fait croiser le regard du photographe Neil Villard et la palette de l’artiste peintre François Duruz. “La puissance de leur lien avec le vivant trouve son expression dans leurs créations”, relèvent les organisateurs. A découvrir jusqu’au 5 mai.

Autre événement de cette saison 2024, une exposition participative: intitulée “2050, Look Up! Du sol à l’assiette”, elle réunira cet été quelque 300 élèves de la région yverdonnoise – âgés de quatre à douze ans – afin qu’ils expriment artistiquement leurs visions de l’agriculture de demain.

“Cette exposition explore les enjeux de l’alimentation et met en lumière nos pratiques agricoles, le transport des marchandises, la pyramide alimentaire, la conservation et la cuisson des aliments ainsi que la gestion des déchets”, écrivent les responsables du centre. L’idée est de suggérer “une approche positive” aux élèves pour les “encourager à diriger les yeux vers l’horizon et à imaginer de nouvelles idées pour construire un avenir serein”.