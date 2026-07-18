L’Espagne s’apprête à connaître sa troisième vague de chaleur

Keystone-SDA

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L'Espagne s'apprête à subir sa troisième vague de chaleur à parti de mardi, avec des températures devant dépasser les 40°C sur une grande partie du pays, a indiqué samedi l'agence météorologique nationale AEMET.

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(Keystone-ATS) Cette vague de chaleur sera alimentée par une zone persistante de haute pression qui retiendra au-dessus de l’Espagne pendant plusieurs jours de l’air chaud et sec en provenance d’Afrique du nord, provoquant une hausse des températures à un niveau exceptionnellement élevé, a indiqué l’AEMET.

La chaleur devrait s’intensifier jusqu’à jeudi, jour qui selon les prévisions, pourrait marquer le pic de cet épisode, avec des températures pouvant dépasser 45 degrés dans certaines zones isolées.

«Le niveau de danger sera important aux heures les plus chaudes de la journée, en particulier pour les activités de plein air et les personnes vulnérables», a mis en garde le service météorologique.

Records battus

L’Espagne a déjà subi deux vagues de chaleur cet été, l’une fin juin lorsque des records de température ont été battus dans l’ensemble de l’Europe, et l’autre début juillet.

L’Espagne continentale a connu son début d’été le plus chaud depuis les premiers relevés en 1961, avait indiqué mardi l’AEMET.

Entre le 1er juin et le 15 juillet, le thermomètre a en moyenne affiché 24,5°C, soit 3,3 degrés de plus que la moyenne de 21,2°C pour la période de référence 1991-2020, avait déclaré à l’AFP le porte-parole de l’AEMET, Rubén del Campo.

Selon les scientifiques, le changement climatique d’origine humaine accroît la durée, l’intensité et la fréquence des vagues de chaleur, qui assèchent la végétation et augmentent le risque d’incendies de forêt.

Un violent incendie, qui s’est déclaré en juillet dans la province d’Almería (sud-est), a coûté la vie à 13 personnes.