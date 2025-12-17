L’Espagne va mettre en place un réseau d'»abris climatiques»

Keystone-SDA

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé mercredi la mise en place d'un réseau national d'"abris climatiques" pour aider la population à se protéger lors des fortes vagues de chaleur, son pays faisant face à des températures de plus en plus élevées.

(Keystone-ATS) L’Espagne est en première ligne du dérèglement climatique en Europe, avec ces dernières années des épisodes de canicule plus longs en été et des cas de pluies torrentielles à l’automne, des phénomènes générés par la hausse des gaz à effet de serre engendrée par l’activité humaine.

«Certains étés, on ne parle plus de vagues de chaleur, mais plutôt d’une seule et même vague qui dure», a affirmé M. Sánchez lors d’une conférence sur le climat à Madrid, décrivant une «nouvelle normalité» avec «des sécheresses dévastatrices», plus fréquentes et plus intenses.

«Par conséquent, avant l’été prochain, nous lancerons un réseau national d’abris climatiques», a-t-il annoncé, disant vouloir notamment «mettre les bâtiments publics à disposition» de la population.

«Nous faciliterons également le financement pour la création de ces abris climatiques dans les quartiers les plus vulnérables, où la chaleur (…) est la plus forte», a précisé le dirigeant socialiste, sans fournir toutefois de chiffres.

Le Premier ministre espagnol a ajouté que le gouvernement central de gauche à Madrid entendait «se coordonner» avec les autorités des régions espagnoles qui ont déjà mis en place des «abris climatiques», comme au Pays basque (nord) et en Catalogne (nord-est).

En Espagne, pays très décentralisé, les régions sont compétentes pour gérer les situations d’urgence, y compris climatiques.

A l’heure actuelle, Barcelone, la capitale de la Catalogne, est l’une des rares grandes villes à déjà disposer d’abris climatiques, la plupart aménagés dans des bibliothèques, écoles et autres bâtiments publics climatisés.

Scientifiques inquiets

L’Espagne a connu en 2025 son été le plus chaud jamais enregistré, avec une température moyenne de 24,2°C, d’après l’agence météorologique nationale Aemet.

Entre le 16 mai et le 30 septembre, 3832 décès pouvant être attribués à la chaleur ont été recensés dans le pays, selon le ministère de la Santé.

Bien que coutumière des températures élevées, l’Espagne est depuis plusieurs années confrontée à des épisodes de chaleur de plus en plus nombreux et rapprochés, parfois en dehors des mois d’été, ce qui inquiète les scientifiques.