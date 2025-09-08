La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’Etat de Fribourg économisera finalement 405 millions en trois ans

Keystone-SDA

Le Conseil d’Etat fribourgeois finalise son programme d’assainissement des finances cantonales. Les mesures retenues apporteront des améliorations de quelque 405 millions de francs pour les trois prochaines années, contre un montant de 490 millions annoncé à fin avril.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le programme doit «garantir le maintien de prestations de qualité, tout en freinant la croissance des charges et en augmentant les revenus», a résumé lundi l’exécutif. «Les mesures répartissent les efforts et respectent le principe de symétrie des sacrifices», a-t-il insisté.

Les réflexions «respectent et prolongent» la vision développée dans le plan gouvernemental de législature. Elles consistent à arrêter des «décisions pour répondre aux exigences actuelles, tout en renforçant la capacité de l’Etat à relever les défis futurs et garder la maîtrise des finances».

De nouvelles propositions de mesures structurelles seront «probablement» mises en consultation en 2027. La première mouture du programme d’assainissement avait suscité la très vive opposition de la gauche et des syndicats.

