L’Etat de Fribourg a dénombré 313 grévistes le 1er octobre

Keystone-SDA

Trois cent treize collaborateurs de l’Etat de Fribourg ont participé à la grève du 1er octobre contre l'assainissement des finances, selon le canton. Le nombre est bien inférieur aux 4000 participants comptés par les organisateurs, effectif qui intégrait un cercle plus large que les seuls grévistes.

2 minutes

(Keystone-ATS) Pour ces 313 personnes, le temps passé à la grève sera retenu de leur salaire de novembre, a indiqué mardi la Direction des finances. «L’énorme différence avec la participation annoncée par les syndicats peut s’expliquer, en partie, par le fait qu’un grand nombre des collaborateurs qui ‘a participé à la grève’ l’a fait sur son temps libre», précise le communiqué.

«Cela signifie que ce jour-là, ces personnes ont travaillé le nombre d’heures que prévoyait leur planning», relèvent encore les services du grand argentier cantonal Jean-Pierre Siggen. «Ainsi, elles n’ont pas eu besoin d’annoncer leur participation à la grève, car leur présence ne compte pas comme temps de travail.»

HFR le plus mobilisé

La grève étant par sa définition «un arrêt de travail», les personnes ayant effectué les heures de travail dues le mercredi 1er octobre n’ont pas vraiment participé à la grève, estime enfin la DFIN. Pour leur part, les organisateurs de la grève, syndicats et associations de défense du personnel, avaient évoqué en amont la notion de journée d’action.

Le mouvement, déclaré par ailleurs licite par le Conseil d’Etat, a été notamment suivi par des collaborateurs ayant pris part à des débrayages, des réunions et autres pauses allongées en divers lieux de travail. D’après le décompte de la DFIN, c’est à l’Hôpital fribourgeois (HFR) que l’on a le plus fait grève le 1er octobre, avec 129 participants.

Le programme d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE), avec ses 85 mesures, doit déployer ses effets entre 2026 et 2028 et porte sur 405 millions de francs, à hauteur de 70% via les dépenses et 30% via les recettes, le personnel étant touché au chapitre des premières. Au regard du projet initial, le Conseil d’Etat a réduit ses objectifs de 89 millions.