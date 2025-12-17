L’exécutif biennois défend sa politique de places de stationnement

Keystone-SDA

Le Conseil municipal biennois considère que l’offre en matière de places de stationnement dans la cité bilingue est généreuse par rapport à d’autres villes. Il répondait ainsi à une pétition qui dénonce la suppression des places pour se garer dans l'espace public.

1 minute

(Keystone-ATS) L’exécutif à majorité de gauche souligne que les suppressions se font de manière ciblée et la plupart du temps dans le cadre de projets urbanistiques. Il relève que tous les projets qui portent sur la mobilité reposent sur des bases légales et stratégiques claires.

Le Conseil municipal indique dans un communiqué publié mercredi qu’il s’efforce de trouver un juste équilibre entre les différentes utilisations de l’espace public. Il admet que plus de transparence est souhaitée et que la population aimerait être impliquée dans les décisions sur les futures mesures liées au trafic.

Il existe sur le sol biennois près de 9000 places de stationnement publiques, en zone bleue, blanche ou jaune, ainsi que dans les grands parkings, pour répondre aux besoins de la population, des visiteurs et des milieux économiques, relèvent les autorités.

Pétition

L’exécutif réagissait à une pétition intitulée «Stoppez la réduction excessive de places de stationnement à Bienne». Les pétitionnaires demandent un arrêt immédiat de la suppression «systématique» des places de stationnement jusqu’à ce que des solutions de remplacement équivalentes soient disponibles ainsi que la participation citoyenne aux futures décisions en matière de mobilité.