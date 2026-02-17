L’exécutif se fixe des objectifs de législature dans six domaines

Keystone-SDA

Huit mois après son entrée en fonction, le Conseil administratif de la Ville de Genève publie son programme de législature. Il s'est fixé une septantaine d'objectifs à atteindre d'ici à 2030 dans six grands domaines, de la justice sociale aux finances en passant par l'écologie et la culture.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Dans un contexte de tensions, d’incertitudes, d’accroissement des inégalités et de difficultés budgétaires, la préservation de prestations de qualité à destination de la population est au cœur des priorités», a indiqué mardi le Conseil administratif. Celui-ci entend concrétiser de «nombreux projets nécessaires au maintien et au renforcement de la qualité de vie de tous et toutes.»

Ces projets se déclinent dans six grands chapitres: Justice sociale et solidarité, Qualité de vie et sécurité, Ecologie et climat, Culture, rayonnement et innovation, Droits humains, démocratie et égalité, Gourvernance et finances. L’exécutif à majorité de gauche veut ainsi limiter la vitesse à 30 km/h sur le territoire municipal, renforcer la lutte contre les incivilités ou encore soutenir la construction de logements accessibles et de qualité.

Alors que Genève se densifie et voit apparaître de nouveaux quartiers, le Conseil administratif prévoit de réaliser des infrastructures scolaires et préscolaires, sportives, sociales et culturelles, tout en continuant à adapter et végétaliser la ville face à la crise climatique. Il entend aussi porter une attention particulière au tissu économique local et à la Genève internationale.