L’ex-conseiller aux Etats Franco Masoni est mort à 97 ans

L'ex-conseiller national et aux Etats tessinois Franco Masoni (PLR) est décédé à l'âge de 97 ans. Dès les années 1970, cet ancien conseiller d'administration de feu la Société de banque suisse (SBS) avait été l'un des politiciens tessinois les plus en vue.

(Keystone-ATS) M. Masoni était un «politicien engagé et un membre apprécié» du parti, rend hommage le PLR mardi sur X.

Franco Masoni, qui est mort samedi, avait étudié le droit à Heidelberg (D) et à Berne et travaillé dès 1957 comme avocat et notaire indépendant à Lugano. Il avait siégé au législatif de Lugano dès 1956 sous les couleurs radicales, puis au Grand Conseil de 1959 à 1975.

En 1967, M. Masoni a accédé au Conseil national, avant d’être élu au Conseil des Etats en 1975, où il est resté, à l’exception d’un intermède, jusqu’en 1991.

Franco Masoni a aussi contribué à imprimer la ligne politique de l’ancienne publication «Gazzetta ticinese» et a occupé des postes en vue dans des associations culturelles.

Sa fille Marina Masoni (PLR également) avait été la première femme élue au gouvernement tessinois, en 1995.