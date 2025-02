L’ex-président allemand Horst Koehler est mort

L'ancien président de l'Allemagne et ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI) Horst Koehler est décédé samedi à l'âge de 81 ans. C'est ce qu'ont annoncé les autorités.

(Keystone-ATS) Le chrétien-démocrate économiste de formation « est décédé tôt ce matin à Berlin (…) après une courte et grave maladie, entouré de sa famille », a indiqué la présidence allemande.

« Avec Horst Köhler, nous perdons une personne très appréciée et extrêmement populaire, qui a accompli de grandes choses – pour notre pays et dans le monde », a écrit le président fédéral du pays Frank-Walter Steinmeier dans une lettre de condoléances adressée à la veuve de M. Koehler. Le chancelier social-démocrate allemand Olaf Scholz a de son côté salué la mémoire d’un « homme politique engagé qui tout au long de sa vie a oeuvré en faveur d’un monde plus juste », sur X.

Horst Koehler a été président de l’Allemagne de 2004 à 2010, une fonction essentiellement honorifique dans ce pays, après avoir été directeur général du FMI de 2000 à 2004 et président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) de 1998 à 2000. L’ONU avait annoncé en 2019 sa démission « pour raison de santé » de ses fonctions d’émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental, qu’il occupait depuis 2017.

« Horst qui? »

A ce poste, M. Kohler avait essayé de relancer la recherche d’une solution pour l’ancienne colonie espagnole contrôlée majoritairement par le Maroc mais revendiquée par les indépendantistes du Front Polisario. Après six ans d’interruption de dialogue, il avait réussi à faire reprendre langue aux parties concernées, notamment en réunissant en Suisse à deux reprises -en décembre puis en mars- le Maroc, le Polisario, l’Algérie et la Mauritanie.

En 2004 Horst Kohler était devenu le premier président allemand à n’avoir pas fait carrière en politique mais à être issu du monde de l’économie. « Horst qui? » avait alors surnommé le tabloïd Bild cet homme plus familier des chefs d’Etat et des organisations internationales que des Allemands pour lesquels il restait alors largement inconnu.

Horst Kohler a toutefois été élu en 2004 par une assemblée de grands électeurs où l’opposition au chancelier social-démocrate Gerhard Schroeder était majoritaire.

Accent sur l’Afrique

Pour être élu président cet homme discret avait démissionné de son poste de directeur général du FMI, où son plus gros dossier a été la gestion de la crise financière en Argentine.

Elu pour un second mandat de président fédéral en 2009 il avait créé la surprise en démissionnant l’année suivante après avoir semblé justifier l’intervention militaire allemande en Afghanistan par la défense d’intérêts économiques. Ces propos avaient fait scandale dans un pays majoritairement pacifiste.

Entre temps il a toutefois acquis une stature politique dans son pays en dénonçant par exemple les salaires des grands patrons ou le « monstre » constitué selon lui par les marchés financiers. Sur la scène internationale, il a mis l’accent sur le partenariat avec l’Afrique. Cet homme grand et sportif affichait modestie et ton personnel lors de ses rencontres publiques.

L’ancien secrétaire d’Etat aux Finances sous le chancelier conservateur Helmut Kohl a également joué un rôle clé dans l’unification monétaire de l’Allemagne le 1er juillet 1990, quand la RDA a adopté le Mark-ouest. Il a également eu un rôle important dans les négociations sur l’aspect financier du retrait des troupes soviétiques de la RDA et s’était imposé dans les sommets économiques internationaux comme le « sherpa » d’Helmut Kohl.

Il avait également préparé l’introduction de l’euro dans un pays qui voyait d’un très mauvais oeil la disparition du sacro-saint Deutsche Mark. Il a aussi participé à l’élaboration du Pacte de stabilité et de croissance européen.

M. Köhler est né en 1943 de parents allemands originaires de Bessarabie roumaine qu’ils ont dû quitter pour se réfugier en Pologne occupée, après que la Roumanie a dû céder ses territoires orientaux à l’Union soviétique. Fuyant l’Armée rouge à la fin de la guerre, la famille s’était installée en Allemagne de l’Est, avant de fuir à nouveau à l’Ouest en 1953.