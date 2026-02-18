L’ex-président du Kosovo affirme être «entièrement innocent»

"Je suis entièrement innocent", a affirmé mercredi Hashim Thaçi, chef politique de la guérilla kosovare dans les années 1990, puis dirigeant du Kosovo indépendant, à la dernière audience de son procès pour crimes de guerre.

4 minutes

(Keystone-ATS) Le parquet a requis une peine de 45 ans de prison à son encontre devant une cour spéciale à La Haye.

Assassinats, tortures, persécution et détention illégale de centaines de civils et de non?combattants – le parquet a dressé la semaine dernière, à l’ouverture des plaidoiries finales, une longue liste de crimes imputés à M. Thaçi et trois autres inculpés, jugés depuis avril 2023.

Selon le parquet, ces exactions ont été commises contre des Serbes, des Roms et des Albanais du Kosovo considérés comme des opposants politiques, dans des dizaines de sites au Kosovo et en Albanie voisine, pendant le conflit contre les forces serbes (1998-1999).

A la dernière audience de ce procès en première instance, M. Thaçi, 57 ans, a fermement rejeté ces accusations.

«Durant près de trois ans, dans cette salle d’audience, vous avez entendu les accusations du parquet. Vous avez aussi entendu la vérité. Il n’y a qu’une seule vérité. Je suis entièrement innocent», a-t-il déclaré en s’adressant à la cour.

«Accusations non étayées»

Plus de cinq ans après avoir démissionné de son poste de président du Kosovo et sa mise en détention en novembre 2020, M. Thaçi a appelé les juges à prendre une décision «conforme à la Constitution du Kosovo, aux lois, aux preuves et aux faits».

«Les preuves présentées (par le parquet, NDLR) montrent très clairement que les accusations non étayées ne tiennent pas. Par conséquent, la seule décision juste est un acquittement complet», a-t-il ajouté.

Considéré comme un des fondateurs du mouvement de guérilla kosovare, Hashim Thaçi était le patron de l’aile politique de l’Armée de libération du Kosovo (UCK) pendant le conflit.

Les trois autres accusés, qui ont également plaidé non coupable, sont le porte-parole de l’UCK à l’époque des faits, Jakup Krasniqi, un des plus proches alliés de M. Thaçi, le patron du renseignement de la guérilla, Kadri Veseli, ainsi que son chef des opérations Rexhep Selimi.

Environ 13.000 personnes ont été tuées dans ce conflit, dont 11’000 Albanais kosovars, pour la plupart des civils. Cette guerre a pris fin avec une campagne de bombardements de l’Otan emmenée par les Etats-Unis qui a contraint les forces serbes à se retirer du Kosovo.

«J’en suis fier»

L’ancienne province serbe a proclamé en février 2008 son indépendance, jamais reconnue par Belgrade.

Hashim Thaçi a été le premier chef de gouvernement kosovar après la proclamation d’indépendance (2008-2014), puis son président (2016-2020).

Il a également répondu aux accusations selon lesquelles il serait revenu au Kosovo de la Suisse, où il était parti faire ses études, pour prendre la tête du mouvement rebelle principalement pour s’emparer du contrôle du territoire du Kosovo.

«Non seulement c’est totalement faux et absolument absurde, mais c’est aussi profondément offensant», a-t-il dit, ajoutant avoir décidé de rentrer après avoir vu des «massacres» commis par les forces serbes «au début de 1998».

«Je ne pouvais pas rester indifférent. J’ai décidé de venir au Kosovo et de faire ce que chacun d’entre vous aurait fait. J’en suis fier et je n’ai pas de regrets», a-t-il expliqué.

A la veille de cette dernière audience, plusieurs dizaines de milliers de personnes s’étaient rassemblées à Pristina, la capitale du Kosovo, pour exprimer leur soutien aux accusés, considérés par une grande partie des habitants du Kosovo comme les «héros de guerre».

«Je suis ici pour confirmer que notre lutte était juste, propre, défensive et qu’elle n’était dirigée contre aucun autre peuple», a déclaré aux médias à La Haye le ministre des Affaires étrangères du Kosovo, Glauk Konjufca, qui a assisté à l’audience.

Les juges disposent de plusieurs mois pour annoncer le verdict.

Les Chambres spécialisées sur le Kosovo, où ce procès se déroule, sont une cour mise en place par le Parlement kosovar avec la mission de juger des anciens membres de la guérilla. Elle fait partie du système judiciaire kosovar, mais est composée exclusivement d’un personnel international.

Plusieurs anciens responsables politiques et militaires serbes ont été condamnés par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à la Haye pour des crimes commis au Kosovo.