L’ex-président irakien Barham Saleh nommé à la tête du HCR

Keystone-SDA

L'ex-président irakien Barham Saleh, une personnalité kurde, a été nommé à la tête du HCR, l'agence de l'ONU pour les réfugiés, a indiqué vendredi à l'AFP une source onusienne, souhaitant garder l'anonymat.

1 minute

(Keystone-ATS) Il va succéder en janvier à l’Italien Filippo Grandi. Le HCR, comme beaucoup d’autres organisations, fait face à des coupes dans l’aide internationale, et a été contraint de supprimer plus d’un quart de ses effectifs depuis le début de l’année, soit près de 5000 collaborateurs.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

