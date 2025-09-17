L’ex-président Jair Bolsonaro atteint d’un cancer de la peau
L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, condamné le 11 septembre à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, est atteint d'un cancer de la peau, a annoncé un de ses médecins mercredi.
(Keystone-ATS) Une biopsie de lésions cutanées a permis de détecter un «carcinome à cellules squameuses», soit «un type de cancer de la peau qui peut avoir des conséquences plus sérieuses», a déclaré aux journalistes le docteur Claudio Birolini.
Assigné à résidence depuis début août, M. Bolsonaro, 70 ans, est sorti mercredi en début d’après-midi de la clinique privée de Brasilia où il avait été admis la veille après un malaise.