L’ex-présidente des Verts vaudois Alice Genoud annonce sa démission

Keystone-SDA

L'ex-présidente des Vert-e-s vaudois et députée lausannoise Alice Genoud a annoncé mardi sa démission du Grand Conseil avec effet immédiat. Elle a dit vouloir retourner sur le terrain au contact de la population et se recentrer sur sa santé et sa fille de bientôt 17 mois. Elle est remplacée par Ariane Morin.

1 minute

(Keystone-ATS) Agée de 34 ans, Alice Genoud a siégé pendant six ans au Grand Conseil, auquel elle avait accédé en décembre 2019 comme «vienne-ensuite». Elle a notamment fait partie de la commission thématique de l’environnement et de l’énergie.

L’élue écologiste avait aussi pris la tête du parti cantonal en juin 2022. Elle a passé le flambeau trois ans plus tard, en mai 2025 à la députée Rebecca Joly.