L’excédent commercial suisse se contracte en juillet

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le solde des échanges commerciaux de la Suisse a reculé en juillet sur un mois, en raison d’une contraction des exportations, notamment du secteur pharmaceutique. Les importations ont, elles, quasiment fait du surplace.

En juillet, les ventes à l’international ont reculé de 2,7% en nominal (non corrigé de l’inflation) et sur un mois à 22,46 milliards de francs, tandis que les importations ont crû d’à peine 0,3% à 18,36 milliards, a détaillé mardi l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Le commerce extérieur helvétique boucle ainsi le mois sous revue sur un excédent commercial de 4,1 milliards, en repli de 14,1% comparé à juin.

Dans le sens des exportations, le secteur chimique et pharmaceutique, de loin le plus grand contributeur aux échanges commerciaux suisses, a accusé un repli de 4,3%. Celui de l’horlogerie s’est contracté de 1,5%, alors que la branche des machines et de l’électronique a progressé de 0,5%.

Les ventes vers l’Union européenne, premier partenaire économique de la Confédération, ont baissé de 4,6%. Elles ont par contre augmenté de 1,8% vers les Etats-Unis, mais se sont contractées vers l’Asie (-3,7%). Autant la Chine (-7,4%), le Japon (-19,6%) que la Corée du Sud (-6,8%) ont réduit leurs achats de produits suisses.