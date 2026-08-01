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L’explosion d’un engin artisanal à Moscou fait 3 morts

Keystone-SDA

L'explosion qui a fait samedi trois morts et 21 blessés dans un café de Moscou est due à un "engin explosif artisanal" que transportait "une inconnue" qui a été tuée dans la déflagration, a indiqué le Comité antiterroriste russe.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Un engin explosif artisanal a explosé dans un restaurant de la place Koudrinskaïa, causant la mort de trois personnes», a indiqué cette structure, citée par les agences de presse russes, précisant que la femme qui transportait l’engin s’était vu refuser l’entrée dans l’établissement par un agent de sécurité.

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