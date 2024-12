L’héritage au coeur des 60e Journées de Soleure

Keystone-SDA

Les 60es Journées de Soleure débutent le 22 janvier prochain avec la première du film documentaire de Thomas Haemmerli "L'héritage de Bruno Stefanini". La cérémonie d’ouverture aura lieu en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider.

(Keystone-ATS) Le film « Die Hinterlassenschaft des Bruno Stefanini » (L’héritage de Bruno Stefanini) entremêle un pan d’histoire contemporaine suisse avec le récit de la vie de Bruno Stefanini (1924-2018), fils d’immigré devenu entrepreneur milliardaire et grand collectionneur. L’homme a amassé des châteaux, comme celui de Grandson, des abris anti-atomiques, des chars d’assaut et des œuvres d’art, ainsi que de nombreuses curiosités allant du manteau du Général Guisan à la brosse à dents plaquée or de Napoléon.

Il a laissé à sa mort près de 100’000 objets que sa fille Bettina, à tête de la Fondation pour l’art, la culture et l’histoire (FACH) à Winterthour, s’efforce tant bien que mal de répertorier et de rendre visible et utile.

« Ce film est représentatif d’un thème présent dans plusieurs films cette année à Soleure: que laisserons-nous à notre postérité? », a relevé le directeur artistique des Journées de Soleure, Niccolò Castelli mercredi au cinéma du Rex à Berne.