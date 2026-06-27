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L’hôpital de La Chaux-de-Fonds (NE) fête les 60 ans du site actuel

Keystone-SDA

L'actuel hôpital de La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui entité du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), a fêté samedi ses 60 ans. L'institution a marqué l'anniversaire par une journée des portes ouvertes organisée ce samedi, avec de multiples manifestations.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’histoire des soins dans la Métropole horlogère affiche toutefois plus de 60 années à son compteur. Après les premières chambres de secours créées par Sophie Mairet et Cydalise Nicolet, un premier hôpital est construit en 1848, à la rue Numa-Droz. Le premier hôpital public est inauguré lui en 1898, au sud du bâtiment actuel.

Le 27 juin 1962, André Sandoz, président de la Ville de La Chaux-de-Fonds, pose la première pierre du chantier d’agrandissement de l’hôpital. «Il ne s’agit pas seulement d’agrandir des murs, mais de repenser la place de l’hôpital dans la ville et dans le système de soins», a noté le RHNe pour l’occasion.

Mutation permanente

«L’inauguration du nouvel hôpital a lieu le 26 juin 1966, avec un jour d’avance au regard des quatre ans de travaux prévus». Depuis lors, l’établissement «n’a cessé de se transformer, tant sur le plan architectural que médical, en intégrant progressivement de nouvelles spécialités, technologies et pratiques de soins».

Ce samedi après-midi, le public, venu nombreux pour découvrir ou mieux appréhender le site des Montagnes neuchâtetoises qui rayonne dans la région, a pu visiter différents postes thématiques dans les étages de l’hôpital. L’occasion également de découvrir l’évolution de certaines prestations ou celle apportée à l’héliport.

Les visiteurs ont pu encore visionner des vidéos retraçant le chantier et des témoignages d’anciennes collaboratrices et d’anciens collaborateurs d’un établissement cher aux Chaux-de-Fonniers. D’autres animations ont été proposées, dont un atelier de sculpture sur ballons pour les enfants. Un apéritif a clôturé la journée.

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